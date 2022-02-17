СМИ: Вашингтон ведет кампанию по дезинформации общественного мнения

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. США преднамеренно раздувают страхи по поводу якобы "неизбежной" войны на Украине, манипулируя общественным мнением стран Европы. Такое мнение выразила в четверг пекинская газета "Чжунго жибао".

"По мере развития ситуации становится все более ясно, что предсказываемая США "апокалиптическая" война предназначена для манипулирования [общественным мнением]. На самом деле, все страхи и озабоченности по поводу военного конфликта в Европе раздуваются Вашингтоном, который дирижирует кампанией по дезинформации", - пишет издание, публикуя редакционный комментарий о событиях вокруг российско-украинских отношений.

После дней, наполненных предупреждениями со стороны Запада, подогреваемых США, о якобы "неизбежной" войне, вплоть до объявления 16 февраля в качестве даты "вторжения" России на Украину, констатирует китайская газета, "события разворачиваются в совершенно другом направлении", когда Москва, напротив, объявила о начале возвращения к местам постоянной дислокации некоторых подразделений своих вооруженных сил после учений.

Москва, подчеркивает издание, раз за разом поясняет, что война, что бы там ни говорили, не является опцией. На контрасте с этим "США не жалеют усилий, продолжая бить в барабаны войны и сея панику, направляя тысячи своих солдат на поддержку европейских союзников, отдавая распоряжение об эвакуации своего посольства из Киева и даже заявляя, что российское вторжение является "неизбежным", указывает газета. Последнее развитие ситуации она расценивает как "провал вашингтонских поджигателей войны и победу миролюбивых народов во всем мире".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.