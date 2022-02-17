Германский политик призвал к достижению договоренностей между РФ и НАТО по разоружению

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Представитель германской партии "Союз-90"/"зеленые" по вопросам внешней политики Юрген Триттин на фоне обострения ситуации вокруг Украины призвал к проведению широкомасштабных переговоров между Россией и НАТО по вопросам разоружения и достижению договоренности относительно ракет средней и малой дальности, размещенных в Европе. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в четверг интервью газете Augsburger Allgemeine.

"Было бы очень желательно, чтобы обе стороны смогли достигнуть договоренности о ракетах средней и малой дальности, размещенных в Европе", - отметил Триттин. При этом он добавил, что главной темой должны стать ракетные системы ПВО обеих сторон. "Было бы хорошо для безопасности всех в Европе, если бы Россия пообещала вывести свои боевые системы, размещенные под Калининградом, а НАТО демонтировала бы свою так называемую противоракетную оборону, которая якобы должна быть направлена только против Ирана", - подчеркнул Триттин.

Восточные европейцы, по его словам, "заслуживают политики контролируемого взаимного разоружения". "Однако, сможет ли из этого кризиса начаться новый этап политики разоружения, зависит от внутренней политики России", - утверждает политик. Кроме того, он заметил, что встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным в Москве еще раз продемонстрировала, что "НАТО говорит единым голосом и одновременно предлагает переговоры". "Тем не менее Германия хочет сотрудничать с Россией, потому что руководящий принцип, который однажды описал [немецкий политик, член СДПГ] Эгон Бар, по-прежнему действует: "Америка необходима, но Россия неотъемлема", - заключил Триттин.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО. Уже прошло несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено. При этом Запад заявляет, что дискуссия призвана предотвратить готовящееся, по его утверждению, вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.