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Кризис на Украине
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Президент Чехии назвал утверждения о "вторжении" РФ на Украину "конфузом" спецслужб США

Милош Земан сравнил эти утверждения с распространявшимися в прошлом американской стороной заявлениями об угрозах в Ираке и Афганистане, которые также не подтвердились

ПРАГА, 17 февраля. /ТАСС/. Утверждения о начале 16 февраля российского вторжения на Украину стали очередным конфузом американских спецслужб. Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном в четверг газетой Mladá fronta DNES. Он сравнил эти утверждения с распространявшимися в прошлом американской стороной заявлениями об угрозах в Ираке и Афганистане, которые также не подтвердились.

"Мой взгляд [на ситуацию вокруг Украины таков], что никакой войны не будет, так как россияне не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесет им больше ущерба, чем выгод, - полагает Земан. - Если речь идет об американских спецслужбах, то это (информация о начале военных действий 16 февраля - прим. ТАСС) стало их третьим конфузом. Первым была война в Ираке, где никакого оружия массового поражения не было найдено. Вторым стал Афганистан, когда [спецслужбы США] утверждали, что "Талибан" (запрещенное в РФ движение - прим. ТАСС) никогда не захватит Кабул. Ну а сейчас - третий [конфуз]".

Теги
Земан, МилошУкраинаСШАЧехияРоссияКризис на Украине
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