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Зеленского пригласили выступить на одной из ближайших сессий Европарламента

В ЕП ранее одобрили решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму €1,2 млрд

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европейского парламента (ЕП). Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера по итогам телефонного разговора замглавы офиса Игоря Жовквы с руководителем кабинета председателя Европарламента Алессандро Киоккетти.

"От имени главы государства заместитель руководителя офиса президента поблагодарил за приглашение Владимиру Зеленскому выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европейского парламента", - говорится в сообщении офиса в ночь на четверг.

Депутаты Европарламента в среду одобрили решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму €1,2 млрд. В документе указывается, что эта помощь будет предоставлена в виде займов и послужит покрытию платежного баланса Украины. После утверждения соответствующего решения ЕП средства будут переведены Киеву двумя траншами по €600 млн в течение 12 месяцев.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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