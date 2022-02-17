Зеленского пригласили выступить на одной из ближайших сессий Европарламента

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европейского парламента (ЕП). Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера по итогам телефонного разговора замглавы офиса Игоря Жовквы с руководителем кабинета председателя Европарламента Алессандро Киоккетти.

"От имени главы государства заместитель руководителя офиса президента поблагодарил за приглашение Владимиру Зеленскому выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европейского парламента", - говорится в сообщении офиса в ночь на четверг.

Депутаты Европарламента в среду одобрили решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму €1,2 млрд. В документе указывается, что эта помощь будет предоставлена в виде займов и послужит покрытию платежного баланса Украины. После утверждения соответствующего решения ЕП средства будут переведены Киеву двумя траншами по €600 млн в течение 12 месяцев.