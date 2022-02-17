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Глава Бюро нацбезопасности Польши продолжает видеть угрозу нападения России на Украину

По словам Павла Солоха, "пока не раздастся первый выстрел, есть надежда, что не дойдет не только до самых черных сценариев, но и в принципе до какой-либо военной агрессии против Украины"

ВАРШАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох полагает, что угроза нападения России на Украину сохраняется в разных вариантах. С таким утверждением он выступил в четверг в эфире Польского радио.

"Сообщения последних нескольких десятков часов ничего в этой сфере не меняют и даже провоцируют большее беспокойство, так как многие показатели говорят о том, что вероятность российского нападения на Украину сегодня больше, чем была вчера", - считает он.

По словам Солоха, "пока не раздастся первый выстрел, есть надежда, что не дойдет не только до самых черных сценариев, но и в принципе до какой-либо военной агрессии против Украины". "Тем не менее в данную минуту вероятность агрессии против Украины кажется больше, чем день или два назад", - утверждает он.

Глава Бюро национальной безопасности Польши также утверждает, что есть несколько вариантов развития событий: "ограниченная атака, атака с двух сторон, атака с трех сторон: со стороны Белоруссии, Донбасса, Черного моря, ограниченная атака, которая должна привести к взятию столицы Украины или ее окружению".

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о ходе учений Вооруженных сил РФ в различных акваториях, в Центральном военном округе, а также в Белоруссии. Шойгу сообщил, что часть из них уже подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании маневров, а подразделения Южного и Западного военных округов уже начали погрузку на транспорт.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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