Глава Бюро нацбезопасности Польши продолжает видеть угрозу нападения России на Украину

ВАРШАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох полагает, что угроза нападения России на Украину сохраняется в разных вариантах. С таким утверждением он выступил в четверг в эфире Польского радио.

"Сообщения последних нескольких десятков часов ничего в этой сфере не меняют и даже провоцируют большее беспокойство, так как многие показатели говорят о том, что вероятность российского нападения на Украину сегодня больше, чем была вчера", - считает он.

По словам Солоха, "пока не раздастся первый выстрел, есть надежда, что не дойдет не только до самых черных сценариев, но и в принципе до какой-либо военной агрессии против Украины". "Тем не менее в данную минуту вероятность агрессии против Украины кажется больше, чем день или два назад", - утверждает он.

Глава Бюро национальной безопасности Польши также утверждает, что есть несколько вариантов развития событий: "ограниченная атака, атака с двух сторон, атака с трех сторон: со стороны Белоруссии, Донбасса, Черного моря, ограниченная атака, которая должна привести к взятию столицы Украины или ее окружению".

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о ходе учений Вооруженных сил РФ в различных акваториях, в Центральном военном округе, а также в Белоруссии. Шойгу сообщил, что часть из них уже подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании маневров, а подразделения Южного и Западного военных округов уже начали погрузку на транспорт.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.