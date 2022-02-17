Антибелорусские центры рассматривают референдум для радикализации протеста извне

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Действующие за границей антибелорусские центры рассматривают проведение референдума в Белоруссии как возможность радикализировать протест извне. Об этом заявил Государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" опубликованного в четверг.

"Действующие за границей антибелорусские центры проведение референдума рассматривают как основную возможность радикализировать протест извне. В качестве стратегии в отношении референдума ими продвигаются в интернете всем известные методы, подробно описанные в разного рода зарубежных инструкциях и методичках", - сказал Вольфович. По его словам, все эти планы как обсуждаемые кулуарно, так и размещаемые в информационном пространстве, белорусские спецслужбы отслеживают.

Вольфович считает, что призывы "беглых" белорусских оппозиционеров к проведению каких-либо акций не поддерживаются белорусским народом. "Что касается силовых структур, ответственно заявляю, что они готовы к любому сценарию развития ситуации", - сказала Госсекретарь.

По его словам, опыт 2020 года периода президентских выборов многому научил власть. "Сделали дополнительные выводы из ситуации в Казахстане в текущем году. Граждане Беларуси могут быть уверены в своей безопасности и обеспечении свободного волеизъявления на референдуме", - сказал Вольфович.

Он также сообщил, что в настоящее время Государственным секретариатом Совбеза ведется работа над обновлением Концепции национальной безопасности. "Сегодня необходимо по-новому взглянуть на национальные интересы. Особую важность приобретают такие из них, как национальная самобытность, благополучие и процветание, сохранение исторической правды, социальная ответственность граждан, а не только государства, защита персональных данных, развитие атомной энергетики, реализация потенциала молодежи", - сказал он.

В соответствии с указом президента Белоруссии, конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.