Главы МИД АСЕАН призвали к полному уничтожению ядерного оружия во избежание его применения

БАНГКОК, 17 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали к полному уничтожению ядерного оружия во избежание его применения и угрозы использования. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении глав МИД стран - членов организации, принятом по итогам встречи, прошедшей в Камбодже в гибридном формате.

"Государства - члены АСЕАН приветствуют совместное заявление <...> от 3 января 2022 года, в котором пять государств, обладающих ядерным оружием, подчеркнули важность сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений, а также обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, - отмечается в тексте. - Мы приветствуем выраженное пятью государствами <...> намерение избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, улучшать взаимопонимание и доверие, обеспечивать сохранение спокойствия, стабильности и безопасности в мире". "Однако мы по-прежнему обеспокоены экзистенциальной угрозой человечеству, создаваемой наличием и модернизацией ядерного оружия. Мы твердо убеждены, что полная ликвидация ядерного оружия является единственным способом гарантировать защиту от его использования и угрозы применения", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем в АСЕАН призвали государства, обладающие таким оружием, выполнить свои обязательства по продвижению ядерного разоружения в соответствии со статьей VI Договора о нераспространении ядерного оружия и признать необходимость его полной ликвидации, что остается единственным способом гарантировать, что оно "никогда не будет использовано снова ни при каких обстоятельствах". В ассоциации напомнили о приверженности "сохранению Юго-Восточной Азии в качестве зоны, свободной от ядерного оружия, и от всех других видов оружия массового уничтожения".

Заявление ядерных держав

3 января лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции приняли совместное заявление. Они подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Лидеры уверены, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за ними статус ядерных держав. Другие страны, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 государств. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из договора вышла КНДР.