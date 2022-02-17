Министр обороны Украины настаивает на легализации оружия в стране

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников настаивает на легализации оружия в стране.

"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист я считаю, что в принципе должен быть закон, который регулирует обращение оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь", - сказал он в опубликованном в четверг интервью агентству РБК-Украина.

"Люди должны иметь право на хранение - не ношение - короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно", - сказал министр.

Говоря о силах территориальной обороны, Резников отметил, что "боевое оружие должно храниться в оружейных комнатах в воинских частях и по мере необходимости резервисты, которые подписали контракт, будут его получать для учений или, не дай бог, при разворачивании сил". "Это разные типы оружия, одно с другим не связано. Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какова цена будет у этой агрессии", - добавил он.

На Украине нет закона об обороте оружия, в стране, как утверждают эксперты, есть мощный "черный рынок" оружия. Последние годы вопрос легализации огнестрельного оружия упирается в позицию большинства депутатов Верховной рады. По данным Министерства внутренних дел Украины, на руках у граждан страны находится от 3 до 5 млн единиц нелегального огнестрельного оружия.