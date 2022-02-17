В Белоруссии заявили, что военная агрессия в отношении Союзного государства маловероятна

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Непосредственная военная агрессия в отношении Союзного государства Белоруссии и России маловероятна, потому что союзники демонстрируют возможность адекватных мер реагирования. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", опубликованном в четверг.

"Участники учений (белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" - прим. ТАСС) успешно демонстрируют готовность Беларуси и России достойно ответить тем, кто накаляет обстановку, - сказал Вольфович. - Вместе с тем непосредственная военная агрессия в отношении Союзного государства маловероятна, как раз благодаря тому, что мы готовы ответить на любые враждебные действия, причем сделать это жестко и эффективно".

По словам госсекретаря, проведение проверки совместных сил реагирования с учениями "Союзная решимость - 2022", прежде всего, направлены "на сдерживание военной активности Запада". В частности, он указал на то, что сегодня вдоль государственных границ с Белоруссией и Россией развернуто широкомасштабное межведомственное командно-штабное учение силовых структур Украины под названием "Метель-2022", в котором задействовано около 25 тыс. военнослужащих, 2 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. При этом, по словам Вольфовича, никто не может "гарантировать отсутствие очередных провокаций с украинской стороны в ходе этого учения". Он добавил, что сегодня Киев "буквально толкают к обострению конфликта с Москвой". "Это видно даже невооруженным глазом. Страны НАТО поставляют Украине новые партии оружия, сотни тонн боеприпасов, Госдеп [США] разрешил странам Балтии передать украинской стороне имеющееся у них вооружение американского производства", - указал госсекретарь.

В этих условиях, отметил Вольфович, проводимые в настоящее время белорусско-российские учения позволяют руководству стран и вооруженных сил оценить способность войск в сжатые сроки "осуществить перегруппировку, провести боевое слаживание, спланировать оборонительную операцию в условиях максимально приближенных к действительным".