МИД КНР: размахивание "санкционной дубинкой" со стороны США мешает диалогу на Украине

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Распространение со стороны США ложной информации об обстановке вокруг Украины и "размахивание санкционной дубинкой" мешают политическому урегулированию в этой стране. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в четверг на регулярном брифинге прокомментировал заявление своей российской коллеги Марии Захаровой о распространении Вашингтоном дезинформации о планах "вторжения" РФ на Украину.

"Распространение ложной информации и искусственное создание напряженной атмосферы не содействует урегулированию проблемы Украины. Агитация к блоковому противостоянию и размахивание санкционной дубинкой только увеличивают силу трения для процесса диалога и переговоров", - подчеркнул он.

"США должны всерьез отнестись к справедливой и рациональной озабоченности РФ по гарантиям безопасности и сыграть конструктивную роль в изыскании пути политического урегулирования украинского вопроса на базе новых минских соглашений, а не провоцировать рост напряженности путем спекуляций и сгущения красок на тему кризиса", - указал дипломат.

"Китай поддерживает все усилия, которые соответствуют направлению и духу "Минска-2", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.