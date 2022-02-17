ФРГ обеспокоена ситуацией в Мали

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Германии выразили озабоченность текущей политической ситуацией в Мали, а также поддержали решение Франции о выводе войск с территории этой западноафриканской страны на фоне разногласий с действующими властями Мали. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении государственного министра в МИД ФРГ Кати Кеул.

"Военное правительство в Бамако до сих пор не посылало никаких заслуживающих доверия сигналов о быстром возвращении к демократии и, кроме того, чинит препятствия на пути участия Франции", - отметила Кеул. "Это вызывает сожаление и теперь также имеет серьезные последствия: мы полностью согласны с Францией и нашими партнерами по этому вопросу и [их] решением: Франция больше не может позволить себе участие в операциях "Бархан" и "Такуба" на территории Мали в этих условиях", - добавила она.

Вместе с тем Кеул подчеркнула, что данный шаг французских властей повлияет и на участие германских военнослужащих в миссии в Мали. Германия, по ее словам, тесно координирует свои действия с партнерами. При этом Кеул добавила, что главной задачей по-прежнему остается обеспечение безопасности жителей Мали и поддержание стабильности в регионе. "Сможем ли мы достичь этих целей и каким образом - это то, с чем мы должны соизмерять наше участие [в Мали]: мы должны различать Миссию ЕС по тренировке в Мали (EUTM Mali) и многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которая поддерживает выполнение мирного соглашения и помогает защищать гражданское население", - заключила она.

Германские военнослужащие задействованы в двух миссиях в Мали. Первая - инструкторская EUTM, вторая - Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Численность германских военных, участвующих в EUTM, составляет около 330 человек. В операции МИНУСМА задействованы порядка 1,1 тыс. солдат Бундесвера. Решение о продлении участия контингента ФРГ в Мали должно быть принято Бундестагом в мае.

Ранее в четверг Франция вместе с союзниками по международной антитеррористической операции "Такуба" объявила о скоординированном выводе войск с территории Мали на фоне разногласий с действующими властями страны. Как говорится в заявлении Елисейского дворца, "из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали" Канада и европейские государства, действующие в рамках операции "Бархан" и в составе оперативной группы "Такуба", считают, что политические, оперативные и правовые условия более не способствуют эффективному продолжению их нынешней военной деятельности в рамках борьбы с терроризмом в Мали, и поэтому решили начать скоординированный вывод своих соответствующих военных средств, предназначенных для этих операций, с территории Мали. Отдельно западные страны выразили поддержку работе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и подчеркнули готовность продолжать работу по обеспечению безопасности и защиты мирных жителей в регионе.

Ситуация в Мали

В последние недели существенно обострились отношения властей Мали с рядом европейских стран, в первую очередь с Францией. 31 января французскому послу было предложено покинуть африканское государство. По данным газеты "Журналь дю Мали", напряженность в отношениях возникла после критики Парижа в адрес военных властей Мали, которые отказались проводить президентские выборы в намеченные сроки.

Мали с лета позапрошлого года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Мали находится сейчас под жесткими санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки, которое требует от военного руководства скорейшего восстановления гражданской формы правления и проведения выборов.