СМИ: силовики Иракского Курдистана спасли россиянина, похищенного в Эрбиле ради выкупа

АНКАРА, 17 февраля. /ТАСС/. Бойцы спецназа "Асаиш" Иракского Курдистана спасли российского бизнесмена, похищенного в городе Эрбиль ради выкупа. Об этом в четверг сообщил телеканал "Курдистан-24" со ссылкой на силовые структуры автономии.

По информации канала, неназванный российский предприниматель отправился из Багдада в Эрбиль с рабочим визитом. В поездке его сопровождала группа лиц, которые по прибытии связали и увезли его в неизвестном направлении, после чего они потребовали выкуп в размере 200 тыс. долларов. Родственники бизнесмена сообщили об этом российской стороне в Москве, которая в свою очередь связалась с МВД курдской автономии через генеральное консульство РФ в Эрбиле для урегулирования ситуации.