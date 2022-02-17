Лукашенко назвал никчемной разведку США с ее утверждениями о планах РФ напасть на Украину

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США должны извиниться перед мировым сообществом за нагнетание ситуации вокруг Украины и признать свою разведку "никчемной".

"Вы должны признать перед всем мировым сообществом, если у вас есть совесть, что вы прошлепали - вы обвиняли Россию и Беларусь, что мы вторгнемся вчера в Украину. Не вторглись. Значит, ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский президент также выразил недовольство тем, что американские военные находятся в непосредственной близости у границ Белоруссии и России. "Что вам делать здесь, за тысячи километров? Поэтому нас упрекать не надо, в Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет", - сказал Лукашенко. "Вы до сих пор верите, что мы будем отсюда нападать на Украину, или у вас уже, извините, по-народному скажу, этот бздык прошел?" - спросил Лукашенко, обращаясь к западным журналистам.

Президент Белоруссии обратил внимание на то, что у республики с Россией создана совместная войсковая группировка, "то есть, считайте, единая армия". "И вот это наша официальная позиция. И вы, пожалуйста, эту позицию учитывайте так, как мы учитываем вашу позицию", - подчеркнул Лукашенко.

Западные СМИ в течение последних месяцев неоднократно сообщали о якобы возможном вторжении РФ на украинскую территорию, называя "точные даты" и даже время, раз за разом перенося их. Российская сторона последовательно отвергала такие утверждения. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва войны не хочет и инициировала переговоры о гарантиях безопасности, чтобы не допустить подобного развития событий.