Международную боевую группу НАТО сформируют в Болгарии

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Международная боевая группа численностью до 1 тыс. человек под болгарским командованием будет сформирована в Болгарии в рамках усиления восточного фланга НАТО. Об этом в четверг сообщил журналистам министр обороны Болгарии Стефан Янев, который принимает участие в плановом заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием Евросоюза.

"Наша задача продолжить развитие возможностей, готовности и оперативной совместимости болгарской армии. В Болгарии будет расположена боевая группа, сформированная на базе болгарского военного контингента и под болгарским командованием с участием подразделений союзников. Эта группа в ходе совместных тренировок будет отрабатывать оборонительную тактику на территории Болгарии, планов по ее отправке в другие регионы нет", - сообщил Янев.

Глава Минобороны уточнил, что детали формирования боевой группы, а также вопрос о том, представители каких государств будут в ней участвовать, обсуждаются с союзниками по альянсу.

"Полагаю, что согласование вопросов формирования боевой группы займет около двух-трех месяцев, ее численность составит от 700 до 1 000 военнослужащих, из которых около 70% будут болгарские военные. На территории Болгарии группа будет проводить интенсивные тренировки и учения", - уточнил министр.

Янев дополнил, что на следующей неделе в Болгарию для совместных учений прибудут 150 американских военнослужащих и 15 единиц техники. Совместные тренировки болгарских и американских военных по отработке оперативной совместимости были запланированы в 2021 году.

Отвечая на вопросы журналистов о перспективах урегулирования кризиса в отношениях России с Украиной и НАТО, министр выразил уверенность "в достижении деэскалации путем дипломатических переговоров". Он также сообщил, что приоритетом в работе Минобороны Болгарии будет модернизация сухопутных войск.