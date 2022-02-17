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Зеленский обсудил с Мишелем ситуацию с безопасностью на Украине и эскалацию в Донбассе

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в четверг с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем проинформировал его о ситуации с безопасностью в стране и обострением в Донбассе.

"Из Мариуполя провел разговор с Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации с безопасностью и сегодняшних провокационных обстрелах, в частности Станицы Луганской (населенный пункт на линии соприкосновения в Луганской области - прим. ТАСС)", - написал Зеленский в Twitter.

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