Минобороны Польши: численность беженцев из Украины может достичь 1 млн

ВАРШАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Польши оценили численность потенциальных беженцев с территории Украины в 1 млн человек. Об этом заявил в четверг в эфире радио "Зет" заместитель министра национальной обороны республики Войчех Скуркевич.

"Мы ожидаем, что, если дойдет до кризиса на территории Украины, эта волна [беженцев] может нарастать и может насчитывать даже несколько сотен тысяч человек, даже до 1 млн", - сказал он.

По словам Скуркевича, власти Польши уже четыре недели интенсивно готовят планы приема беженцев на случай начала на Украине военных действий. "Во-первых, это пункты приема - обозначенные места, подготовленные люди, инфраструктура в районе пограничных переходов, потому что это очень важно. Прием, а затем распределение этих людей по стране", - рассказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.