СМИ: эмир Кувейта принял отставку глав МВД и Минобороны

КАИР, 17 февраля. /ТАСС/. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял в четверг отставку глав министерства внутренних дел и министерства обороны эмирата. Об этом сообщила кувейтская газета Al Qabas.

Как уточняется, глава арабского государства издал два указа. Первым указом эмир принял отставку министра внутренних дел, заместителя премьер-министра Ахмада Мансура аль-Ахмада ас-Сабаха и зампреда правительства эмирата, министра обороны Хамада Джабера Али ас-Сабаха. Вторым указом он назначил главу МИД Кувейта, государственного министра по делам кабинета Ахмеда Насера ас-Сабаха на должность исполняющего обязанности министра обороны, а заместителя главы кабмина, министра нефти, электроэнергетики, водных ресурсов, возобновляемых источников энергии Мухаммеда Абдель Латифа аль-Фареса - исполняющим обязанности главы МВД.

В среду главы двух силовых ведомств эмирата подали премьер-министру прошение об отставке. Как передала газета Al-Ayyam, свое решение они объяснили "творимым конституционным произволом и несправедливостью".

На протяжении многих лет в Кувейте не прекращается конфликт между избираемым парламентом и назначаемым эмиром правительством, то есть между так называемыми молодой и старой элитой. По итогам прошедших в декабре 2020 года парламентских выборов состав 50-местного Национального собрания обновился на 60%. Через месяц депутаты призвали к ответу премьер-министра, обвинив его в подборе неквалифицированных и отчасти провокационных фигур на министерские посты. После этого правительство в полном составе ушло в отставку. Действующий кабмин, в котором уже более десятилетия доминируют члены правящей семьи, был сформирован в марте прошлого года.