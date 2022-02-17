Саммит Евросоюза по ситуации на Украине проходит без электронных устройств

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Неформальная встреча глав государств и правительств Евросоюза, посвященная ситуации вокруг Украины, началась в четверг в Брюсселе. Саммит проходит без использования электронных устройств, сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс.

"Только что началась неофициальная встреча членов Евросовета, посвященная последним событиям, связанным с Россией/Украиной. Для обеспечения конфиденциальности обсуждение проходит без электронных устройств", - написал он на странице в Twitter.

В среду Брюссель решил созвать 17 февраля короткий саммит ЕС по ситуации на Украине. В связи с тем, что встреча будет неформальной, никаких официальных документов по ее итогам принято не будет.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.