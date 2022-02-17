Полиция Киева задержала пять человек после столкновений у здания парламента

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция Украины доставила в четверг в свои отделения пятерых участников акции протеста предпринимателей у здания Верховной рады, которые участвовали в столкновениях с силовиками.

"Во время мероприятия часть граждан вышла на улицу Грушевского, чем препятствовала движению транспортных средств. На требования сотрудников правоохранительных органов освободить проезжую часть они не реагировали, а потому полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные при этом устроили столкновения. В настоящее время в районное управление полиции доставлены пять мужчин, которые устроили конфликт с сотрудниками правоохранительных органов, которые не выполняли законные требования полицейских", - говорится в публикации на сайте полиции Киева.

В настоящее время, добавили в полиции, акция у здания Рады продолжается. По данным украинских СМИ, ситуация спокойная, новых столкновений нет.

Ранее несколько сотен предпринимателей из разных регионов Украины собрались в центре Киева, требуя отмены обязанности устанавливать кассовые аппараты. Протестующие перекрыли главную улицу украинской столицы Крещатик и направились к Раде. Правоохранители применили силу, когда участники акции протеста пытались прорваться с улицы Грушевского через ограду к зданию парламента. После того как силовики использовали слезоточивый газ, протестующие отступили. В дальнейшем произошли столкновения, в ходе которых участники протеста бросали в сторону полиции камни и другие подручные средства. Несколько представителей силовых структур пострадали.

Согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и (или) программные регистраторы расчетных операций. Санкции за неисполнение этого требования предусматривают штраф в размере 100% стоимости товаров, проданных с нарушением, за повторные нарушения - 150% стоимости товара.