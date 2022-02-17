{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Эстонии пообещала поддерживать Мали после завершения операции "Бархан"

Кая Каллас по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона участвовала в среду в рабочем ужине, где обсуждались вопросы безопасности в регионе Сахель

ТАЛЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Эстония продолжит оказывать поддержку Мали даже после завершения возглавляемой Францией операции "Бархан" в этой стране. Об этом сообщила в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Происходящее в регионе оказывает непосредственное влияние на Европу, - приводит ее слова Коммуникационное бюро правительства. - Эстония продолжает участвовать в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и в учебной миссии Европейского союза в Мали".

Каллас по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона участвовала в среду в рабочем ужине, где обсуждались вопросы безопасности в регионе Сахель. По словам эстонского премьера, Эстония, Франция и Канада совместно приняли решение завершить операцию "Бархан" и деятельность целевой группы "Такуба" в Мали.

"Решение обусловлено значительным ухудшением политического положения и ситуации с безопасностью в Мали, что больше не позволяет продолжать таким же образом свое присутствие в стране", - сказала Каллас.

Макрон на пресс-конференции в четверг сообщил, что Франция вместе с союзниками по операции "Такуба" в Сахеле передислоцирует свои войска из Мали на территорию соседнего Нигера, в том числе военнослужащих, выполняющих задачи в рамках операции "Бархан". В то же время на фоне растущей угрозы со стороны радикальных исламистов в Западной Африке, по словам Макрона, французское военное присутствие будет сохранено и усилено в зависимости от потребностей, которые озвучат власти этих стран.

Теги
ЭстонияМали
Заместителя посла США Барта Гормана выслали из России
Штаты изучают варианты ответа на высылку
Заместителя посла США Барта Гормана выслали из России
Читать полностью