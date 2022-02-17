Премьер Эстонии пообещала поддерживать Мали после завершения операции "Бархан"

ТАЛЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Эстония продолжит оказывать поддержку Мали даже после завершения возглавляемой Францией операции "Бархан" в этой стране. Об этом сообщила в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Происходящее в регионе оказывает непосредственное влияние на Европу, - приводит ее слова Коммуникационное бюро правительства. - Эстония продолжает участвовать в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и в учебной миссии Европейского союза в Мали".

Каллас по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона участвовала в среду в рабочем ужине, где обсуждались вопросы безопасности в регионе Сахель. По словам эстонского премьера, Эстония, Франция и Канада совместно приняли решение завершить операцию "Бархан" и деятельность целевой группы "Такуба" в Мали.

"Решение обусловлено значительным ухудшением политического положения и ситуации с безопасностью в Мали, что больше не позволяет продолжать таким же образом свое присутствие в стране", - сказала Каллас.

Макрон на пресс-конференции в четверг сообщил, что Франция вместе с союзниками по операции "Такуба" в Сахеле передислоцирует свои войска из Мали на территорию соседнего Нигера, в том числе военнослужащих, выполняющих задачи в рамках операции "Бархан". В то же время на фоне растущей угрозы со стороны радикальных исламистов в Западной Африке, по словам Макрона, французское военное присутствие будет сохранено и усилено в зависимости от потребностей, которые озвучат власти этих стран.