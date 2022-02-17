Драги заявил, что сигналы деэскалации вокруг Украины не приняты всерьез

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что сигналы деэскалации ситуации вокруг Украины не приняты всерьез, поэтому можно ожидать любого варианта развития событий.

"По сути ситуация не изменилась, эпизоды, которые должны были указывать на деэскалацию, не приняты всерьез, поэтому мы должны оставаться готовыми к любому развитию. В этот момент нужно придерживаться двух принципов. Во-первых, сохранять единство. Наше единство - это то, что наиболее поразило Россию", - утверждал Драги.

"Нужно поддерживать также стратегию сдерживания, не показывать слабость. Мы не может отказываться от основных принципов Североатлантического альянса. Но вместе с тем необходимо поддерживать наиболее открытый диалог [с РФ]", - сказал в четверг итальянский премьер журналистам, указав, что для диалога должны использоваться все возможные каналы.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в четверг, обострение ситуации вокруг Украины развивается не на территории России, а в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании, а также в руководстве НАТО. Поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им, сказал Лавров.