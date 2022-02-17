Медведчук назвал Киев "центром дипломатической катастрофы"

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Украинская столица вместо того, чтобы стать мостом между Западом и Востоком, площадкой переговоров и сотрудничества, стала центром "дипломатической катастрофы". Такое мнение выразил в четверг глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Киев стал местом, куда приезжают дипломаты разных стран, чтобы в контексте военной истерии предложить Украине оружие, которое будет покупаться из и так истощенного украинского бюджета, кредиты, которые придется гасить неизвестно скольким поколениям наших детей, чтобы нажиться на беднеющей стране или в лучшем случае, наконец, образумить ее от самого страшного - войны. Сейчас Киев - центр дипломатической катастрофы, и это совсем не повод для гордости", - написал Медведчук в своем Telegram-канале.

По его словам, власть обещала открыть Украину миру, привлечь инвесторов и развивать международное сотрудничество, но "лучшее, что смогла предложить международному сообществу, - угрозу конфликта европейского или даже мирового масштаба".

"Замечательный предмет для гордости в копилку к "чернобыльской катастрофе" и "майдану", - отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что Украина, обретя независимость, "получила уникальный шанс сбалансировать отношения между Западом и Востоком, стать мостом между ними, дать новый виток разрядки непрекращающейся холодной войне и показать иной путь".

"Киев мог бы стать местом, где Россия и Европа могут найти общий язык, местом переговоров и сотрудничества, безопасности для всех соседей. Для этого нужно сделать его площадкой для всестороннего обсуждения важных вопросов развития региона, экономики и безопасности. Тогда Киев стал бы в одном ряду с Нью-Йорком, Брюсселем, Страсбургом и Женевой. Тогда он стал бы центром мировой дипломатии, а не центром дипломатической катастрофы", - подчеркнул Медведчук.