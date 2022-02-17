Делегация Киева попросила созвать внеочередное заседание контактной группы

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Украина запросила проведение внеочередного заседания rонтактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны в связи с обострением в регионе. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале украинской делегации в rонтактной группе.

"Украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ (rонтактная группа - прим. ТАСС) по поводу безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ", - говорится в сообщении. Поясняется, что поводом стало обострение ситуации с безопасностью в регионе.

Украинская сторона вновь предложила привлечь "представителей стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня" в Донбассе.

Делегация утверждает, что с утра четверга Украина наблюдает "многочисленные нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения", обвиняя в этом республики Донбасса. Уточняется, что зафиксировано "более 40 обстрелов", что привело к повреждению инфраструктурных объектов, а также ранению трех мирных жителей.

Украинская сторона заверила, что готова вести переговоры "для прекращения нарушений и восстановления режима тишины", после чего считает возможным двигаться по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта.

Ранее в четверг стало известно об обострении ситуации на востоке Украины. Из Донецкой и Луганской народных республик поступают сообщения об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донбассе.