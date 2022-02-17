Минобороны Болгарии сообщило о ротации размещенных в стране военнослужащих США

СОФИЯ, 17 февраля. /ТАСС/. Очередная ротация американских военнослужащих проводится в Болгарии. Как сообщает в четверг пресс-служба Минобороны страны, на учебном полигоне Ново-Село до 30 июня будет проходить совместная тренировка военнослужащих двух стран.

Отмечается, что для участия в ней прибывает от 100 до 150 американских солдат из Германии с необходимой экипировкой, штатным вооружением и боеприпасами, а также 15 боевых машин пехоты.

"Очередная ротация американских военнослужащих в Болгарии - часть двухстороннего сотрудничества и обучения в области обороны в соответствии с условиями межправительственного соглашения <...>, заключенного в 2006 году. Совместные учения повышают боеспособность болгарских вооруженных сил и способствуют оперативной совместимости в национальном и союзном формате, являются значимой частью процесса постоянной адаптации [Североатлантического] альянса к измененной среде безопасности и нашим вкладом в коллективную оборону", - говорится в сообщении.

На пресс-конференции в Брюсселе министр обороны МША Ллойд Остин в четверг поблагодарил Болгарию, которая согласилась принять у себя роту бронетранспортеров "Страйкер" Сухопутных войск США.