Токаев: Казахстану не нужны законы о пожизненном руководстве в органах власти

НУР-СУЛТАН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике в будущем не понадобятся законы о пожизненном руководстве в органах власти.

"Это очевидно. Раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны. Об этом надо говорить прямо. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем", - сказал Токаев в интервью, показанном на телеканале Qazaqstan в четверг.

Президент ответил на вопрос журналистки, которая попросила прокомментировать ранее подписанные Токаевым поправки в законодательство. Они касались прекращения ряд полномочий первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, включая его пожизненное председательство в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Выборы президента

Также Токаев заявил, что считает преждевременным объявлять о возможности своего участия в выборах главы государства.

"Это положение прописано в нашей конституции. Президент может занимать свой пост два срока, и это требование нарушать нельзя. Пожалуй, в своем мартовском послании я выскажу предложения по этому важному вопросу. Но сейчас заявлять о моем участии или неучастии в выборах считаю преждевременным", - сказал Токаев, отвечая на соответствующий вопрос в интервью.

Ранее Токаев заявил, что в соответствии с конституцией страны будет занимать пост президента не более двух сроков.

19 марта 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. В Казахстане 9 июня 2019 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых Токаев одержал, набрав 70,96% голосов избирателей. Президентские выборы в республике проходят раз в пять лет.

Экономическая сфера

Президент заявил, что республика должна полностью избавиться от монополий в экономике и политике.

"Моя главная цель - максимально избавиться от монополий, будь то в экономике или политике. Мы должны полностью избавиться от них. Конечно, это нелегкая работа, но мы непременно должны к ней приступить. Другого пути просто нет", - подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что олигополия - это доминирование узкого круга людей в экономической сфере.

"У нас такая тенденция набирает обороты. Многие, особенно предприниматели, хорошо знают об этом. Это мешает реальной конкуренции и, говоря шире, справедливости", - пояснил президент Казахстана.

Языковая реформа в Казахстане

Токаев сообщил, что властям Казахстана необходимо провести языковую реформу, но спешить с переходом на латинскую графику нельзя.

"Что касается нашего языка, то мы и его сохраним. Иначе и быть не может, ведь в самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря нашим мудрым предкам, благодаря нашему народу. Вместе с тем нам нужно провести языковую реформу", - сказал он.

При этом глава государства отметил, что дело здесь не в скорейшем переходе на латинскую графику.

"К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью. Необходима тщательная экспертиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема", - отметил Токаев.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Правительству тогда было поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита до 2025 года. В конце января 2021 года стало известно, что переход казахского алфавита на латинскую графику будет проходить постепенно в 2023-2031 годах.