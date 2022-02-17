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Лондон, Варшава и Киев пообещали усилить работу над повышением стабильности Украины

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Великобритания, Польша и Украина договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве, пообещав работать сообща над повышением стабильности на Украине. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства.

"Наши три страны активизируют совместную работу для того, чтобы гарантировать стабильность и повысить устойчивость на Украине, усиливая демократию на рубеже Восточной Европы. С этой целью мы договорились сегодня разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Сферами для сотрудничества трех стран называется кибер- и энергетическая безопасность, улучшение стратегической коммуникации для борьбы с дезинформацией.

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