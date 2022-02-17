Токаев заявил, что Казахстан и Россия должны укреплять политические и экономические связи

НУР-СУЛТАН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана и России должны стремиться к укреплению политических, экономических и культурных связей. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Между Казахстаном и Россией подписан договор о добрососедстве и союзничестве. Россия - это богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи. Это прежде всего отвечает стратегическим интересам Казахстана", - сказал он в показанном в четверг интервью национальному телеканалу Qazaqstan.

По словам главы государства, некоторые российские политики называли "своими землями" северные регионы республики. "Позвольте четко прояснить - это неразумные и неуместные заявления. Конечно, официальные власти, Кремль, не поддерживают такую позицию. Между руководством двух государств никогда не было территориальных споров. [Президент РФ] Владимир Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься. Поэтому нет причин для беспокойства", - отметил Токаев.

Он также напомнил, что граница между Казахстаном и Россией полностью определена и зафиксирована. "Это признал весь мир. Никаких разногласий в отношениях между двумя странами никогда не было. Президент России продемонстрировал твердую приверженность этим принципам", - указал глава государства.