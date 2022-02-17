Глава МИД Греции на переговорах в Москве обсудит безопасность в Европе и события в регионе

АФИНЫ, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Никос Дендиас отправится в Москву 18 февраля, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудить вопросы безопасности в Европе, ситуации в Восточной Европе и Восточном Средиземноморье, а также тематику двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила в четверг пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

"Никос Дендиас отправится в Москву завтра, в пятницу, 18 февраля, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. После личной встречи министров иностранных дел двух стран последуют расширенные переговоры. После этого будут сделаны совместные заявления для прессы (около 13:00 мск), а затем состоится рабочий обед. Ожидается, что переговоры будут посвящены безопасности в Европе, ситуации в Восточной Европе и Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении.

В МИД Греции добавили, что "в контексте традиционных исторических связей двух стран будет также рассмотрено двустороннее сотрудничество".

Ведомство отметило, что "это будет третий визит министра иностранных дел Никоса Дендиаса в Российскую Федерацию за последние два года".

Переговоры в Москве

Официальный представитель греческого внешнеполитического ведомства Александрос Папаиоанну сообщил 9 февраля на брифинге, что Дендиас совершит визит в Москву, во время которого планирует 18 февраля встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам Папаиоанну, готовящийся визит Дендиаса в Москву является "очень важным". На встрече с Лавровым, естественно, будут обсуждаться двусторонние отношения в свете визита и обсуждений, которые имел премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в декабре прошлого года, сказал представитель МИД. Он отметил, что стороны также обсудят различные события в Восточной Европе и Восточном Средиземноморье.

В тот же день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что главы МИД России и Греции на предстоящей встрече в Москве планируют обсудить разные сферы двусторонних отношений, включая торговлю и туризм, а также обращение РФ о неделимости безопасности к странам ОБСЕ, членом которой является Греческая Республика.

14 февраля на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому отметил, что Дендиас направится в Москву на переговоры с Лавровым, чтобы содействовать урегулированию конфликта на Украине.