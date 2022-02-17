Спецпредставитель ОБСЕ заявил о необходимости полного восстановления суверенитета Украины

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Все стороны, причастные к процессу урегулирования конфликта в Донбассе, должны стремиться к восстановлению суверенитета Украины над всей территорией. С таким заявлением выступил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик.

"Госдума РФ приняла резолюцию с призывом к президенту России признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей, - отметил глава СММ ОБСЕ. - Хотя я знаю, что резолюция Думы не отражает официальную позицию правительства, важно отметить, что все стороны должны стремиться к восстановлению суверенитета Украины над всей ее территорией".