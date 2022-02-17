Медведчук считает, что истерия вокруг "вторжения" заслоняет реальные проблемы Украины

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Калейдоскоп слухов и лжи вокруг так называемого вторжения России будет продолжаться, но это вредит Украине. Такое мнение в беседе с журналистами высказал в четверг председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук после заседания Апелляционного суда Киева.

"Это серьезно, да. Это очень серьезно, конечно. Я думаю, что вот этот калейдоскоп событий, калейдоскоп дат, калейдоскоп лжи, калейдоскоп слухов, он будет продолжаться. Но первое, что я хочу сказать, что это все делается в ущерб интересам Украины, в ущерб интересам украинского народа", - отметил Медведчук.

По его словам, СМИ пишут только об этом и уже "не интересуются тем, что до рекордных объемов и размеров вырос долг за жилищно-коммунальные тарифы - 81,4 млрд гривен ($2,9 млрд), - чего никогда не было".

"Уже не интересует никого, что задолженности по зарплатам перешли планку в 400% по сравнению с тем же 2013 годом. Уже не интересует то, что растут цены, причем достигли космических объемов, на всю продовольственную группу, на промышленные товары, на другие товары потребления", - продолжил он.

Медведчук считает, что власть должна сосредоточиться на решении насущных проблем, в частности выполнении минских соглашений.

"Однако украинская власть в лице господина [президента Владимира] Зеленского и его окружения демонстрирует только одно - нежелание, отсутствие каких-либо признаков политической воли на мирное урегулирование. Такой воли не существует, таких действий нет, и мы, я уверен, не увидим в ближайшее время", - заявил политик.