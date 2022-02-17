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Палестино-израильский конфликт

ВС Израиля заявили, что сбили запущенный движением "Хезболлах" беспилотник

В армейской пресс-службе сообщили, что сбитый БЛА "вторгнулся в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 февраля. /ТАСС/. Израильские военные перехватили беспилотный летательный аппарат (БЛА), принадлежащий ливанскому шиитскому движению "Хезболлах". Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг армейской пресс-службой.

В нем отмечается, что сбитый БЛА "вторгнулся в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана".

В пресс-службе добавили, что израильская армия и впредь готова принимать все необходимые меры для того, чтобы предотвратить любые попытки нарушения суверенитета еврейского государства.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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