ВС Израиля заявили, что сбили запущенный движением "Хезболлах" беспилотник

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 февраля. /ТАСС/. Израильские военные перехватили беспилотный летательный аппарат (БЛА), принадлежащий ливанскому шиитскому движению "Хезболлах". Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг армейской пресс-службой.

В нем отмечается, что сбитый БЛА "вторгнулся в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана".

В пресс-службе добавили, что израильская армия и впредь готова принимать все необходимые меры для того, чтобы предотвратить любые попытки нарушения суверенитета еврейского государства.