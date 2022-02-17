Замглавы британского МИД считает, что на границе с Украиной настал критический момент

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Ситуация на границе с Украиной критическая, но предотвратить конфликт еще возможно. Такое мнение заместитель главы МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли высказал в четверг на заседании Совета Безопасности ООН.

"Очевидно, что мы находимся на критическом перекрестке в вопросе предотвращения дальнейшей эскалации", - сказал британский дипломат. "Мы осуждаем шаги, предпринятые российской Госдумой, которая предложила президенту России признать независимые ДНР [Донецкую народную республику] и ЛНР [Луганскую народную республику]. Это напрямую подорвет минские соглашения и должно быть отвергнуто российскими властями в соответствии со взятыми на себя обязательствами", - заявил он.

Клеверли утверждал, что Лондон не видит свидетельств отвода российских войск от границы с Украиной, а наблюдает, скорее, обратное. Он также признал право России перемещать войска на своей территории, но заметил, что она не имеет права угрожать другим странам.

Вместе с тем представитель Форин оффиса считает, что возможности для дипломатии еще не исчерпаны. "Еще есть время изменить направление движения. Предотвратить конфликт еще возможно, мы призываем Россию держать слово, подтвердив это действиями, отвести свои войска, участвовать в содержательных переговорах и действовать в лучших интересах мира, безопасности и стабильности в Европе", - заметил Клеверли.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.