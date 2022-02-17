Постпред КНР заявил, что расширение НАТО нельзя игнорировать при рассмотрении темы Украины

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Проблема расширения НАТО не может быть проигнорирована при разрешении вопроса эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в четверг постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"На все происходящее есть свои причины. Расширение НАТО - это вопрос, который нельзя обходить стороной при разрешении нынешней напряженности, связанной с украинским вопросом", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном выполнению минских соглашений.

"Безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности другого государства. По тому же принципу региональную безопасность нельзя обеспечить, усиливая или даже расширяя военный блок", - подчеркнул глава китайской дипмиссии.

Чжан Цзюнь добавил, что "все стороны должны проявлять благоразумие, быть приверженными главной цели политического урегулирования и воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать напряженность", и призвал к соблюдению минских соглашений.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.