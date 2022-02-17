Минюст США утверждает, что надо учитывать геополитику при оценке разгрома REvil в России

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. При оценке разгрома хакерской группировки REvil властям России следует учитывать нынешние геополитические факторы. Такое мнение выразила в четверг первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако.

"В сложной геополитической обстановке, в которой мы находимся <...>, нам необходимо принимать во внимание то, когда именно были предприняты данные действия. Тем не менее мы приветствуем эти аресты", - заявила Монако, комментируя на онлайн-конференции по кибербезопасности пресечение правоохранительными органами России деятельности REvil.

"Однако не заблуждайтесь: каким бы ни был сигнал, который Россия могла подать [США] за счет этих арестов, сигнал отсюда (из Вашингтона - прим. ТАСС) остается ясным. И он заключается в том, что мы не прекратим своих усилий, мы будем преследовать хакеров, мы будем преследовать киберпреступников, преследовать спонсируемых государством злонамеренных действующих лиц [в киберпространстве], преследовать тех, кто использует компьютерные вирусы-вымогатели, и привлекать их к ответственности", - подчеркнула Монако.

Она утверждает, что "спонсируемые государством российские действующие лица в киберпространстве продолжают регулярно брать на прицел подрядчиков военно-промышленного комплекса США". "Свежее предупреждение" на этот счет распространили для бизнес-сообщества США в четверг утром американские спецслужбы, уточнила замминистра.

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден договорились на двусторонней встрече в Женеве, состоявшейся 16 июня 2021 года, о том, что Москва и Вашингтон начнут диалог по вопросам обеспечения безопасности в киберпространстве. Байден подчеркнул позднее, что верит в возможность налаживания российско-американского сотрудничества в этом направлении.

В январе в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России ТАСС сообщили, что во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества REvil. Как отметили в ЦОС, основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о главаре преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологических компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.