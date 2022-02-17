Замгенсека ООН: напряженность вокруг Украины достигла максимального уровня с 2014 года

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Напряженность вокруг Украины в настоящий момент достигла максимального уровня с 2014 года. Такое мнение выразила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Напряженность на Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 года. Повсюду слышны спекуляции и обвинения в связи с возможным военным конфликтом", - отметила Ди Карло. По ее словам, "независимо от того, как относиться к вероятности такой конфронтации, нынешняя ситуация крайне опасна".

Ди Карло подчеркнула, что лишь выполнение минских соглашений предоставляет возможности для "мирного решения конфликта на востоке Украины, основанного на переговорном процессе". "В этой связи мы с озабоченностью отмечаем новые нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в последние часы, - отметила она. - Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность в это непростое время".

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.