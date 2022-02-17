Глава британского МИД призвала Китай оказать влияние на Россию по теме Украины

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы снизить напряженность на границе с Украиной. Об этом глава Форин оффиса заявила во время выступления в четверг в Киеве, где она находится с визитом.

"Китай не то же самое, что Россия. Он утверждает, что придерживается политики невмешательства. Именно поэтому удивительно видеть, что лидеры Китая поддерживают Кремль", - говорится в стенограмме речи Трасс, распространенном британским МИД. В качестве примера поддержки Пекином Москвы она назвала 2014 год, когда Китай не высказался против воссоединения Крыма с Россией, и упомянула недавние заявление КНР. "Сейчас они говорят о том, кто должен, а кто не должен войти в НАТО. А в прошлом месяце они присоединились к России в сопротивлении дискуссии по Украине в Совете Безопасности ООН", - заметила Трасс.

"Если Китай хочет, чтобы его воспринимали как ответственного глобального игрока, он должен сделать все, что в его силах, чтобы гарантировать, что Россия сдаст назад. Мир наблюдает, будут ли его действия способствовать миру и стабильности или будут подпитывать агрессию", - сказала глава Форин оффиса.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.