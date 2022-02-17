США заявили, что продолжат оказывать Украине поддержку в обеспечении кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти США продолжат оказывать Украине поддержку, направленную на повышение ее кибербезопасности. Об этом заявил в четверг заместитель министра внутренней безопасности США Роберт Силверс.

"В течение месяцев мы публично и в частном предупреждали, что кибератаки могут быть частью широкомасштабных усилий РФ по дестабилизации Украины и вторжению в нее. <...> Конечно, мы предлагаем поддержку Украине <...>, чтобы помочь Украине укрепить свою киберзащиту. Мы продолжим делать это в предстоящие дни", - утверждал он на онлайн-конференции по кибербезопасности.

По словам Силверса, американская сторона также тесно взаимодействует с другими международными партнерами и усиливает собственную безопасность. "В настоящий момент нет каких-либо конкретных и заслуживающих доверия угроз [со стороны РФ] для США [в киберпространстве], однако мы, конечно, внимательно относимся к тому, что Россия может рассмотреть [варианты] эскалации способами, которые могут оказать влияние на другие [страны] вне Украины. Так что мы активно работаем здесь, в США, с представителями отрасли, с владельцами и операторами критически важной инфраструктуры, чтобы усилить защиту", - добавил он.

Во вторник Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил, государственных Приватбанка и Ощадбанка. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду отмечала, что Вашингтон пока не готов сказать, кого власти США считают ответственным за эти кибератаки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.