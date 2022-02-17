Канада заявила, что рассматривает возможность наращивания военного присутствия в Европе

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Минобороны Канады изучает варианты возможного наращивания своего военного присутствия в Европе. Об этом в четверг сообщила журналистам глава оборонного ведомства страны Анита Ананд, участвующая во встрече министров обороны НАТО.

"Сейчас мы изучаем варианты того, как Канада может усилить свое военное присутствие в регионе", - сказала она. По словам Ананд, если такое решение будет принято, то об этом будет объявлено дополнительно.

В рамках операции Unifier Вооруженные силы Канады с 2015 года проводят обучение солдат и офицеров украинской армии во Львовской области. Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине до 2025 года, при этом состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек. Канадские военные находятся в составе батальона НАТО в Латвии, а один из канадских фрегатов регулярно принимает участие в операция альянса в Европе.