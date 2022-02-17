Reuters: в проекте соглашения по СВПД нет отмены санкций против нефтяного сектора Ирана

ТАСС, 17 февраля. Проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе предусматривает временные исключения из санкций нефтяного сектора Ирана, но не полную отмену санкций в отношении этого жизненно важного сектора иранской экономики. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"В отношении экспорта нефти, в соответствии с [первоначальным] соглашением, [Барак] Обама и [Дональд] Трамп обычно выдавали 90-120-дневные исключения [из действовавшего санкционного режима] и последовательно продлевали их до тех пор, пока Трамп не прекратил это делать после выхода из договора", - заявил источник агентству.

По данным Reuters, проект текста соглашений занимает более 20 страниц. Предусмотренные новым договором шаги будут предприняты в два этапа, продолжительность которых пока не определена. В результате, как предполагают стороны, должны быть достигнуты условия первоначальной сделки.

Дипломаты сообщили агентству, что проект соглашений включает в себя такие пункты, как приостановка производства урана с уровнем обогащения выше 5% в Иране. Если же стороны смогут вернуться к условиям первоначальной сделки, то Иран должен будет обогащать уран не более чем до 3,67%. Также проект соглашений подразумевает освобождение иранской стороной западных заключенных. Американская сторона, в свою очередь, должна будет разморозить иранские активы на сумму $7 млрд, которые находятся в южнокорейских банках из-за санкционного режима США.

О сделке по атому

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение Вашингтоном обязательств по сделке.

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в текущем месяце.