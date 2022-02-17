Глава МИД Британии назвала запрос Госдумы по ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений.

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала запрос Госдумы к президенту России Владимиру Путину признать ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений.

"Запрос Госдумы о признании Владимиром Путиным Донецкой и Луганской областей независимыми свидетельствует о вопиющем пренебрежении обязательствами России в отношении минских соглашений. Если эта просьба была бы удовлетворена, это стало бы дальнейшим посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, сигнализировало бы об окончании минского процесса и продемонстрировало бы решение России выбрать путь конфронтации, а не диалога", - говорится в заявлении Трасс, распространенным в четверг Форин оффисом.

В этой связи глава британской дипломатии призвала Россию "выполнять добровольно взятые на себя обязательства, включая минские соглашения".

Во вторник Госдума обратилась к Путину с просьбой о признании Донецкой и Луганской народных республик. Путин, комментируя обращение законодателей, заявил, что для решения проблем Донбасса необходимо сделать все, но в первую очередь исходить следует "из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений". Он добавил, что депутаты, принимая решения, ориентируются на мнение россиян, подавляющее большинство которых сочувствует жителям Донбасса и надеется, что ситуация там изменится в лучшую сторону.