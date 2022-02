Власти Турции начали новую кампанию по продвижению слова "Тюркие" как названия страны

АНКАРА, 17 февраля. /ТАСС/. Управление по связям с общественностью администрации президента Турции запустило новую кампанию под названием Say T rkiye ("Скажи "Турция") с целью популяризации использования слова T rkiye ("Тюркие") в качестве названия страны на международной арене. Об этом сообщила в четверг газета Milliyet.

Say T rkiye - это второй этап кампании Hello T rkiye ("Привет, Турция"), в рамках которой в социальных сетях был опубликован рекламный ролик, где иностранные туристы из разных уголков Турции делились постами с упоминанием фразы Hello T rkiye. Видео публиковались с хештегом #helloT rkiye.

Цель нового этапа кампании состоит в дальнейшем продвижении названия "Тюркие" на новых направлениях. Во-первых, такое название должно будет фигурировать на товарах, изготовленных турецкими ремесленниками. Соответствующее письмо с просьбой поддержать новое международное название было направлено Управлением по связям с общественностью в Конфедерацию торговцев и ремесленников Турции (TESK). Во-вторых, государственные учреждения будут обязаны использовать только название страны "Тюркие" на своих веб-сайтах и в социальных сетях. В-третьих, Управление по связям с общественностью установило контакты с представителями глобальных платформ социальных сетей с просьбой использовать только вышеуказанное название страны.

Конечной целью кампании Say T rkiye является преобразование названия страны в "Тюркие" в заголовках веб-сайтов в глобальных поисковых системах, а также использование именно этого названия компаниями и учреждениями, имеющими веб-сайты или аккаунты в социальных сетях на иностранных языках. В долгосрочной перспективе ожидается изменение названия страны в паспортах и на удостоверениях личности.