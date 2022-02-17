В Литву прибыла очередная группа военных Бундесвера

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Дополнительный контингент военнослужащих Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) прибыл в Литву для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом говорится в сообщении Бундесвера, опубликованном в четверг на его странице в Twitter.

"Сегодня первая крупная маршевая группа сил подкрепления Бундесвера достигла боевой группы EFP (Enhanced forward presence, англ. "усиленное присутствие на переднем крае" - прим. ТАСС) в Литве. В Рукле их встретил командир [войсками] подполковник Даниэль Андре", - говорится в заявлении. "Они предназначены для укрепления восточного фланга НАТО в Литве", - добавили в Бундесвере.

В понедельник в Литву прибыла первая группа германских военнослужащих для усиления восточного фланга Североатлантического альянса. Самолет ВВС ФРГ с солдатами и офицерами Бундесвера приземлился в Каунасе. На его борту находилось около 70 человек. Отмечалось, что военнослужащие Бундесвера войдут в состав сводного батальона НАТО передового базирования.

В 2017 году такие подразделения НАТО были размещены в трех странах Балтии и Польше "для укрепления восточного фланга НАТО". В Литве командование им взяла на себя Германия. В составе батальона находятся 1,2 тыс. военнослужащих из нескольких стран альянса. Берлин заявил, что готов увеличить свое участие, дополнительно послав в Литву около 350 солдат и офицеров.

Помимо германских военных, в настоящее время своих представителей в Литву командировали Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Чехия.

За прошедшие пять лет в составе батальона находились более 15 тыс. военнослужащих из девяти стран НАТО. Он интегрирован с мотопехотной бригадой армии Литвы "Гележинис вилкас" ("Железный волк"), регулярно проводятся совместные учения.