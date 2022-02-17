В Абхазии продлили домашний арест трем обвиняемым в участии в массовых беспорядках

СУХУМ, 17 февраля. /ТАСС/. Сухумский городской суд продлил сроки домашнего ареста на время следствия в отношении троих обвиняемых в участии в массовых беспорядках в Сухуме 21 декабря, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте суда в четверг.

Прокуратура Сухума возбудила 23 декабря уголовное дело по факту организации массовых беспорядков и участия в них, применения насилия в отношении представителя власти после несанкционированного митинга оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии. 8 января суд арестовал пятерых подозреваемых по этому уголовному делу - Батала Цвижбу, Рамаза Джопуа, Анрика Инапшбу, Аслана Танию и Баграта Сурмаву, затем им изменили меру пресечения на домашний арест.

"Домашний арест в отношении Баграта Сурмавы продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и четырнадцати дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно. Домашний арест в отношении Рамаза Джопуа продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и четырнадцати дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно. Домашний арест в отношении Баграта Цвижбы продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и четырнадцати дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно", - говорится на сайте суда.

Уточняется, что адвокаты Рамаза Джопуа просили суд предоставить ему время для встреч с избирателями, так как он является кандидатом в депутаты Народного собрания - парламента Республики Абхазия. А Баграту Сурмаве суд разрешил покидать место проживания с понедельника по пятницу с 08:30 до 10:00.

Ранее домашний арест в отношении Тании и Инапшбы был избран на срок до 22 марта 2022 года включительно, в отношении Джопуа - до 11 марта, в отношении Цвижба и Сурмава - до 22 февраля.