Внеочередной съезд правящей партии Казахстана "Нур Отан" пройдет 1 марта

НУР-СУЛТАН, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет отечества"), президент Касым-Жомарт Токаев принял решение созвать ее внеочередной съезд 1 марта. Об этом сообщил в пятницу исполнительный секретарь партии "Нур Отан" Асхат Оралов.

"Сегодня председатель партии "Нур Отан" Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXII съезда 1 марта. В нем примут участие делегаты со всех регионов. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия. В ходе съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии", - написал Оралов на своей странице в "Фейсбуке".