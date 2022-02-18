Токаев расскажет об итогах расследования массовых беспорядков в послании народу в марте

НУР-СУЛТАН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны в марте расскажет об итогах расследования массовых беспорядков, которые прошли в январе. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования [январских событий] в мартовском послании народу Казахстана. Как сказал накануне в интервью телеканалу "Казахстан" Касым-Жомарт Токаев, вся информация будет опубликована, мы не будем ничего скрывать от народа. В настоящее время соответствующие органы проводят масштабные следственные действия, которые потребует определенного времени", - написал Уали на своей странице в Facebook.