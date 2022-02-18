Зампред ЕК предупредил о притоке в ЕС до 1 млн беженцев при эскалации украинского кризиса

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас предупредил о возможном притоке на территорию Европейского союза более одного миллиона беженцев в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. Такое мнение он высказал в пятницу немецкой газете Welt.

"Эскалация конфликта на Украине создаст серьезную угрозу европейской безопасности, которая будет иметь глобальные последствия", - отметил Схинас. При этом он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации Евросоюз рискует столкнуться с огромным притоком беженцев. "По оценкам, сюда может прибыть от 20 тыс. до более миллиона беженцев", - констатировал зампред ЕК, подчеркнув, что они могут быть намеренно использованы против ЕС в качестве средства оказания давления.

Вместе с тем Схинас заверил, что в случае чрезвычайной ситуации Еврокомиссия окажет помощь государствам - членам ЕС при эвакуации граждан из Киева. "В настоящее время на Украине проживают около 20 тыс. граждан ЕС, а также значительная часть лиц с европейскими корнями, которым может понадобиться помощь", - подытожил еврокомиссар, уточнив, что Евросоюз также готов "мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помощь в гражданской защите".

Кроме того, зампред Еврокомиссии пояснил, что при эскалации кризиса вокруг Украины ЕС разработает "экстренные планы", касающиеся поставок газа и кибербезопасности. По этой причине, по его словам, ЕК уже создала целевую рабочую группу и готовится к различным сценариям.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.