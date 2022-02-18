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СМИ: БМП врезалась в танк на украинских учениях, за которыми наблюдал Зеленский

Как сообщается в сюжете телеканала "1+1", инцидент произошел во время маневров 16 февраля

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Столкновение танка и БМП-1 произошло во время учений Вооруженных сил Украины "Метель-2022" на полигоне в Ровенской области, за которыми наблюдал президент страны Владимир Зеленский.

Как сообщается в сюжете телеканала "1+1", инцидент произошел во время маневров 16 февраля.  В репортаже телеканала можно увидеть, как БМП на скорости въезжает в танк Т-64БВ, который следовал перпендикулярно движению боевой машины.

Пресс-служба офиса президента Украины ранее сообщала, что глава государства 16 февраля посетил командно-штабные учения "Метель-2022", которые стартовали 8 февраля по всей стране. Цель мероприятия - отработка вопросов управления группировками войск при ведении оборонительной операции. 

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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