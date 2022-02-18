В Минобороны Польши заявили, что Госдеп согласился продать им 250 танков Abrams

ВАРШАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент согласился на продажу Польше 250 танков Abrams. Об этом сообщил в пятницу в Twitter министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Очень важная новость для безопасности Польши. Госдепартамент выразил согласие на продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3", - написал он.

Новых танков хватит для оснащения четырех танковых батальонов. Они поступят в новую 18-ю дивизию на востоке страны. Общая сумма, выделенная на реализацию программы приобретения танков, насчитывает 23 млрд 300 млн злотых ($6 млрд). Программа, помимо самих танков, включает логистический пакет, обучение, развитие инфраструктуры и вооружение.

Основной боевой танк M1A2 SEPv3 - наиболее современная модификация танка Abrams, которая была впервые представлена в 2018 году. По сравнению с ранее разработанными вариантами боевой машины она получила новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику.

Польша разрабатывает программу приобретения новых танков с 2017 года. Новые танки должны частично заменить стоящие на вооружении польских вооруженных сил 384 танка Т-72 и 232 РТ-91 Twardy. На вооружении польской армии есть также 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5. Польское правительство решило обновить старые версии 2A4 до версии 2PL. Общая сумма этого контракта составляет 3,29 млрд злотых ($0,8 млрд), и он, согласно текущему плану, должен быть реализован к 2023 году.