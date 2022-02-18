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Израильская система ПВО "Железный купол" сбила беспилотник, запущенный с территории Ливана

Израильская система ПВО "Железный купол" сбила беспилотник, запущенный с территории Ливана - армия.

Глава МИД Греции рассчитывает обсудить с Лавровым евробезопасность и двустороннюю повестку
Никос Дендиас отметил, что это уже пятая встреча с российским коллегой за последние два с половиной года, но нынешние переговоры имеют "особое значение"
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