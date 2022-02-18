Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали "нападение" на Украину

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным никогда не обсуждали какого-либо "нападения" на Украину.

На встрече в Кремле белорусский лидер заметил, что Запад уже выходит на второй раунд своей информационной кампании о скором "вторжении" в эту страну. "[Пугают] весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя [таких] планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было", - заметил Лукашенко.

РФ и Белоруссии важно в начале года настроиться так, чтобы успешно противодействовать давлению.